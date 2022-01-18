В России разработали тест на антитела к «омикрон»-штамму COVID-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест, позволяющий определить уровень вируснейтрализующих антител к «омикрон»-штамму коронавируса. Об этом заявил РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Гинцбург.

По его словам, подобные тесты покажут, например, был ли человек инфицирован «омикроном» в случае, если заболевание прошло бессимптомно.

Биолог и вирусолог, сотрудник МГУ Владимир Скулачев прогнозирует, что цифры заражений новым штаммом в России будут «шестизначные». Он полагает, что пик заражений, скорее всего, придется на начало февраля, а ощутимый рост заболеваемости COVID-19 начнется в двадцатых числах января».

Подобный прогноз дал и заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он считает, что в течение двух недель новый штамм начнет проникать в регионы России, и какое-то время «омикрон» может циркулировать совместно с «дельта»-штаммом.