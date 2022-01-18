Более трети российских учителей плохо владеют цифровыми инструментами преподавания

Более трети (39%) учителей в России признались, что плохо разбираются в современных цифровых технологиях и их использовании на уроках. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга цифровой компетентности учителей Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, опубликованного газетой «Известия».

На «отлично» оценили свои знания 18% педагогов, и еще 43% — на четверку. При этом не у всех есть понимание, как использовать теоретические знания на практике.

Автор исследования, директор Центра персонализации и социализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова отметила, что в настоящее время нет единого понимания, что такое цифровизация образования, и учителя могут понимать под этим термином разные вещи. Для одних он означает дистанционное обучение, а для других — периодический показ презентаций на уроке.

В то же время выяснилось, что российским педагогам не хватает методической базы и научно-методического сопровождения.

«Тематика, содержание, а главное, формы и методы повышения квалификации педагогов продемонстрировали архаичность и несоответствие современной образовательной ситуации, когда успешно работавшие в классе методики при онлайн-обучении утратили свою эффективность», — говорится в исследовании.

Проблему можно решить при помощи индивидуального подхода к учителям, изменения содержания программ и повышения уровня материально-технической базы, полагают авторы мониторинга.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что после новогодних каникул школьники будут учиться в очном формате. Дистанционный формат введут только, если того потребует связанная с COVID-19 эпидемиологическая обстановка, добавил он.