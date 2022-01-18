Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Колорадо» 02:10
В российской тайге пропал мужчина с 8-летним сыном 02:03
На Украине захотели «гораздо» больше оружия 01:56
Главком ВСУ заявил, что Украина подготовилась к вступлению в НАТО 01:51
Экс-фигуристка Попова высказалась о хейте в адрес Щербаковой 01:50
Российские телескопы следят за потенциально опасным астероидом, сближающимся... 01:37
Жена хоккеиста НХЛ Сергачева раскритиковала осанку Волочковой 01:31
Российский вирусолог не согласился с выводами ВОЗ о степени опасности... 01:22
Более трети российских учителей плохо владеют цифровыми инструментами преподавания 01:21
Загитова выложила фотографии с вечеринки тиктокеров 01:10

Юрист призвала проверить семью девятилетней студентки МГУ

Юрист Александрова: психологическая травма Алисы Тепляковой требует проверки ее семьи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
НТВ/YouTube

Юрист Центра семейного права района Москвы Тропарево-Никулино Людмила Александрова заявила в разговоре с «Лентой.ру» о необходимости проверки семьи девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой, потому что девочке наносится психологическая травма.

«По моему глубокому убеждению, ребенку наносится глубокая психологическая травма, ребенок лишен детства. И я полагаю, что этой семье необходимо уделить особое внимание и провести проверку», — сказала Александрова.

Она отметила бледность Алисы и постоянные синяки под глазами юной студентки.

Юрист допустила, что ее родителей могут привлечь к ответственности по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По ее словам, в этом случае решение суда будет зависеть, среди прочего, от показаний однокурсников, преподавателей и соседей.

В понедельник, 17 января, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов заявил, что программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья Алисы может появиться на следующей неделе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть