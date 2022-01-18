Юрист призвала проверить семью девятилетней студентки МГУ

Юрист Центра семейного права района Москвы Тропарево-Никулино Людмила Александрова заявила в разговоре с «Лентой.ру» о необходимости проверки семьи девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой, потому что девочке наносится психологическая травма.

«По моему глубокому убеждению, ребенку наносится глубокая психологическая травма, ребенок лишен детства. И я полагаю, что этой семье необходимо уделить особое внимание и провести проверку», — сказала Александрова.

Она отметила бледность Алисы и постоянные синяки под глазами юной студентки.

Юрист допустила, что ее родителей могут привлечь к ответственности по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По ее словам, в этом случае решение суда будет зависеть, среди прочего, от показаний однокурсников, преподавателей и соседей.

В понедельник, 17 января, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов заявил, что программа действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья Алисы может появиться на следующей неделе.