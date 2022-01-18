Инфекционист описал сценарий распространения «омикрона» в России

Биолог и вирусолог, сотрудник МГУ Владимир Скулачев дал прогноз относительно распространения в Росии штамма коронавируса «омикрон», исходя из данных, обнародованных Институтом показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation) при Вашингтонском университете в США. Об этом сообщает издание «Ридус».

«Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные», — сказал Скулачев.

Он добавил, что пик заражений «омикроном», скорее всего, придется на начало февраля, а ощутимый рост заболеваемости COVID-19 начнется в двадцатых числах января».

По словам иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям иммунолог Владислава Жемчугова, бояться пятой волны пандемии не стоит, потому что вызванная южноафриканским вариантом коронавируса инфекция протекает относительно легко.

«Задача организаторов здравоохранения — организовать сейчас, на раннем этапе, диагностику по штаммам: «дельта» у человека или «омикрон». Если «омикрон», то лечить амбулаторно. Если «дельта», то класть в больницу в зависимости от прогноза возможной тяжести течения болезни», — посоветовал он.

Ранее агентство «Интерфакс» написало, что российские власти не планируют вводить локдаун из-за омикрона.