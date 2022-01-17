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Задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту поставили подножку

Журналисту Карабиньошу поставили подножку за неудобный вопрос Порошенко

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В аэропорту Варшавы депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Забродский поставил подножку журналисту Богдану Карабиньошу, задавшему неудобный вопрос экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.UA».

В публикации отмечается, что Забродский в недавнем прошлом был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины.

Журналист поинтересовался у Порошенко, почему тот выругался матом на русском языке 17 декабря, в момент, когда бывшему президенту Украины пытались вручить подозрение в госизмене.

На это Порошенко заявил, что вопрос Карабиньоша является провокационным, после чего Забродский и поставил журналисту подножку.

Ранее Порошенко на пути к залу суда выругался по-русски. В помещении образовалась давка из-за корреспондентов и операторов с камерами, и президенту с трудом удалось протиснуться сквозь толпу.

«Журналисты, вашу мать!» — в сердцах высказался Порошенко.

При этом «Страна.ua» отметила, что интерфейс часов Apple Watch у экс-президента также был на русском языке.

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