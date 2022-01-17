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Профайл Порошенко исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц

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Reuters

Профайл президента Украины Петра Порошенко исчез из базы данных лиц, находящихся во внутригосударственном розыске, следует из обновленной страницы на сайте МВД страны.

Ранее там присутствовал профайл Порошенко, в котором указывалось, что политик «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения было установлено 24 декабря 2021 года. В ведомстве также сообщали, что есть постановление суда о разрешении задержать бывшего президента Украины с целью привода.

Петр Порошенко подозревается в государственной измене из-за приобретения угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. Согласно законодательству Украины, данные формирования являются террористическими организациями и поэтому взаимодействие бывшего украинского президента с ними рассматривается в качестве финансирования терроризма. Сам политик сообщил, что готов ответить на все предъявленные ему обвинения.

Ранее сообщалось, что судья Алексей Соколов, рассматривающий меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, почувствовал себя плохо в зале суда, ему вызвали скорую помощь.

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