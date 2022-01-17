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Лидер итальянских антиваксеров умер от COVID-19

Один из лидеров итальянских противников вакцинации скончался в больнице от коронавируса

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Liberiamo l'Italia/Facebook

Один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли умер от коронавируса в больнице города Перуджа. Об этом сообщает итальянский телеканал TGcom24.

Мужчина ушел из жизни в возрасте 63 лет.

По информации канала, он отказался от лечения, которое ему предложили в больнице.

Общественное движение «Освободим Италию», объединяющее противников вакцинации, также разместило в Facebook сообщение о смерти Марилли.

«Боль скорби по Луиджи мучительна, потому что человечность и доброта души были для него сутью жизни», — сказано в посте движения.

С августа 2021 года на территории Европы и в Италии в частности действуют так называемые «зеленые пропуска». Они подтверждают, что человек либо вакцинирован, либо имеет отрицательный ПЦР-тест или недавно переболел коронавирусом.

Однако с 6 декабря в Италии ужесточили ограничения: посещать рестораны, театры, кинотеатры, музеи и спортивные мероприятия могут только привитые или переболевшие COVID-19.

Ранее антиваксеры в Греции платили врачам, чтобы им вкалывали физраствор, но вместо этого получали настоящую вакцину.

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Коронавирус 2019-nCoV
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