Власти сообщили о запуске производства в подмосковной Дубне тестов на выявление «омикрона»

В подмосковной Дубне запустили производство тестов, способных выявлять новый «омикрон»-штамм коронавируса, сообщили в пресс-службе мининвеста Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, благодаря производству экспресс-тестов на антиген коронавирусу удастся снизить нагрузку на сферу здравоохранения в целом. При этом предполагается, что компания-производитель «Уайт Сервис» расширит охват лабораторных исследований, а также увеличит шансы на своевременную изоляцию заболевшего.

«Российские тесты компании «Уайт Сервис» способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый «омикрон»-штамм, за 15 минут с первого дня заражения — это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости», — указано в сообщении.

Ранее директор компании «Современные лабораторные технологии», молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил, что в Новосибирске ученые разработали тест-систему, способную выявлять штамм «омикрон» и другие варианты коронавируса.