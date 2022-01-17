В Госдуме рассказали о новой пенсионной реформе в России

Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что новая пенсионная реформа будет направлена на систему накопительной части. Об этом сообщает URA.RU.

«Проект в Госдуму пока не вносился, но реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. Средства будут со-финансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000. Также в рамках дискуссий идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно», — утверждает Бессараб.

Она подчеркнула, что появится возможность направить уже скопленные отчисления на страховую пенсию. По словам парламентария, это очень важно, ведь социальная пенсия выдается россиянам, которые не набрали рабочий стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах в 1,5 раза, где-то и больше.

Ранее стало известно, что в 2022 году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий.