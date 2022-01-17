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В ЕС объяснили, как Москве добиться признания Российских ковид-сертификатов в Европе

Посол ЕС Эдерер: чтобы Европа признала ковид-сертификаты РФ, Москва должна направить просьбу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что для признания российских ковид-сертификатов в Европе, Москве требуется направить соответствующую просьбу. Об этом сообщает РБК.

Эдерер отметил, что ранее стороны уже обсуждали взаимное признание сертификатов. Это произошло еще в октябре 2021 года.

«Это была позитивная встреча, эксперты обсудили, как это сделать, Россия сообщила, что на политическом уровне заинтересована в достижении эквивалентности», — подчеркнул посол ЕС в России.

Он добавил, что тогда Россия заверила, что хочет достигнуть соглашения, но так и не отправила необходимую просьбу в Евросоюз.

Ранее Эдерер заявил, что Россия еще не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) недостающие документы для признания вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе.

Накануне в Центре имени Гамалеи сообщили, что EMA дало положительное заключение относительно процедуры клинических исследований «Спутник V».

В настоящее время «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

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