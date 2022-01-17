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В Казани задержали водителя, перевозившего детей в багажнике

«Говорит Москва»: четверых детей от 4 до 7 лет пьяный водитель перевез в машине каршеринга

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В Казани задержали водителя, который перевозил детей в багажнике автомобиля. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Отмечается, что каршеринговую машину Renault Kaptur остановили сотрудники ГИБДД. Сидевший за рулем мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В багажнике были спрятаны четверо детей в возрасте от 4 до 7 лет. В самом салоне машины сидели пятеро взрослых. На допросе мать несовершеннолетних сказала, что они сами захотели ехать там.

Полиции о перевозке детей в багажнике сообщил очевидец. Он заявил, что слышал их крики.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве пострадали несколько человек, в том числе двое детей.

В начале января в из-за сильного снегопада произошло сразу пять массовых ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, в общей сложности столкнулись 118 машин, пострадали в том числе дети.

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