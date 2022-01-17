Суд отклонил иск Навального о деньгах на его лицевом счету

Петушинский районный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска блогера Алексея Навального к руководству ИК-2 в УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове, где он отбывает наказание, связанного с зачислением на его лицевой счет средств от сотрудничества с информационным агентством во время отбывания наказания в колонии, сообщает ТАСС.

Навальный оспаривал отказ администрации колонии учесть денежные средства, полученные Навальным в рамках работы на информационное агентство «Ключ» во время отбывания наказания. По его словам, он выполнял эту работу в период личного времени, предусмотренного распорядком дня. Между тем руководство колонии отметило, что работа вне исправительного учреждения возможна, но только в рамках контрактов, заключенных с участием администрации ИК. В связи с отсутствием такого договора с агентством Навальному отказали в учете заработка.

Как указал адвокат Навального Вадим Кобзев, администрация колонии не препятствует трудовой деятельности Навального, однако она ограничивает его в распоряжении деньгами: Навальному разрешено тратить в колонии не более 9 тыс. рублей в месяц, но эта сумма может быть увеличена в случае учета заработка. По словам Кобзева, деньги блогер тратит на еду.

Ранее Навальный уже подавал несколько исков, в частности к руководству ИК-2 из-за того, что ему не дают Коран.