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В Казахстане сняли с должности начальника полиции Павлодарской области

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gov.kz

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев освободил от должности начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, сообщает «Павлодар онлайн».

Обязанности начальника департамента полиции региона будет исполнять полковник Жаскайрат Каиров.

Масимов занимал должность начальника департамента полиции области с ноября 2019 года. По информации СМИ, он является двоюродным братом экс-председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, которого 8 января задержали по подозрению в государственной измене.

После массовых акций протеста в Казахстане, которые вспыхнули в ряде регионов республики 2 января, в стране последовала череда кадровых перестановок. Так, с должности сняли главу администрации города Атырау Кайрата Уразбаева, также был отстранен от должности вице-министр энергетики Казахстана Жумбай Карагаев.

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