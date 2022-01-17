Проживавший в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу

Уроженец Хабаровска Виталий Библеев, который утверждал, что из-за действий работодателя не мог покинуть в течение трех дней аэропорт Магадана, нашел работу на вахте на Колыме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Чукотки.



Ранее издание «Весьма» выпустило материал о Библееве, который жил в магаданском аэропорту Сокол и не мог уехать домой.

Мужчина рассказал, что нанялся работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. После этого у него произошел конфликт с работодателем. Библеев уволился раньше срока. По словам повара, он замечал в компании нарушения СанПиН.

По ранее заключенному договору, предприятие должно было доставить его в Хабаровск, но оставило в Магадане, у мужчины не было средств на билет до дома.

Прокуратура Чукотки начала проверку компании работодателя «Арктик Кейтеринг сервис».

Обращение повара было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москву по месту регистрации фирмы и региональный Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге скончался бывший кремлевский повар Виктор Беляев. Об этом в Facebook написал президент региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев.