Метро Алма-Аты возобновило работу после беспорядков

Алма-Атинский метрополитен, который не работал две недели из-за беспорядков в Казахстане, возобновил работу с 17 января. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что метро будет работать по сокращенному графику, с 07:00 до 21:00. До беспорядков метрополитен работал с 06:20 до 00:00. Другой общественный транспорт города будет курсировать до 21:00.

В Алма-Ате в связи с чрезвычайным положением с 23:00 до 07:00 действует комендантский час.

Ранее оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности, в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.