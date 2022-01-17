Инфекционист рассказал, почему «омикрон» особо опасен для маленьких детей

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» гораздо опаснее для маленьких детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врача, этот вариант вируса способен вызвать у малышей тяжелые осложнения, и именно детей чаще всего госпитализируют с «омикроном».

«Этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких... Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», — заявил Поздняков.

По его словам, это объясняется тем, что у растущего ребенка бронхи не до конца сформированы — чем меньше ребенок, тем, соответственно, уже просвет бронхов и больший риск их уязвимости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самую уязвимую для «омикрона» категорию людей.

В научном центре «Вектор», в свою очередь, оценили живучесть «омикрона» на разных поверхностях.