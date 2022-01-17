В Подмосковье четвероклассник умер на школьной площадке во время игры в футбол

В Королеве 11-летний мальчик умер во время дополнительных занятий на школьной площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.

В ведомстве рассказали, что 14 января во время занятий по футболу мальчику стало плохо, он упал и потерял сознание. Сотрудники скорой провели реанимационные мероприятия, но они не помогли. Отмечается, что школьник не имел противопоказаний к занятиям спортом.

Следователи начали проверку и назначили экспертизу, чтобы установить причины смерти мальчика. Специалисты изучают его медкарту и документацию о деятельности секции.

Ранее директор подмосковной школы «Возможность» Валерия Смирнова раскрыла обстоятельства смерти 11-летнего мальчика с особенностями развития. По словам Смирновой, родители мальчика не довели ребенка до остановки, где он должен был сесть на специальный автобус, а просто выпустили из дома. В итоге ребенок сел в другую маршрутку, которая приехала раньше школьного транспорта.

Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в городе Дубна. Старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий уточнила, что тело школьника без следов насильственной смерти было найдено недалеко от реки Южная Канава. Предполагается, что ребенок умер от переохлаждения.