Вирусолог заявил о скорой победе над COVID-19

Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен заявил в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag, что в 2022 году COVID-19, вероятно, станет в Германии эндемичным заболеванием.

Он отметил, что шанс на такой исход появился благодаря массовой вакцинации против SARS-CoV-2, и призвал завершить ее.

По его словам, рано или поздно все инфицируются коронавирусом. Перед этим нужно вакцинировать как можно больше людей, подчеркнул он.

Дростен добавил, что даже если немецкие власти объявят о завершении пандемии, ограничения могут вернуться следующей зимой.

«Вероятно, нам снова придется носить маски в помещениях, потому что иммунитет вновь немного снизится, и уязвимые слои населения надо будет опять защищать», — объяснил он.

Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что пандемии, как правило, не длятся больше двух-трех лет.