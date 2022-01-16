СК возбудил дело против пообещавшего «бить русских» дагестанца

Следственный комитет открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении уроженца Дагестана, который угрожал расправой русским в московском автобусе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В его (дагестанца) действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ СК России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе.

В Следкоме добавили, что нарушителя ищут. Кроме того, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, поведение молодого человека «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе уважительным отношением к старшим (молодой человек нагрубил пожилому водителю автобуса).