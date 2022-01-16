В Белоруссии мужчина, обезглавивший двух собак, отделался штрафом

В Брестской области мужчину приговорили к выплате денежного штрафа за убийство двух собак в результате самосуда, сообщает газета «Раенныя Буднi».

Отмечается, что инцидент произошел в одном из сел региона. Мужчина увидел двух собак недалеко от туши сельскохозяйственного животного, которое принадлежало ему. После этого он принял решение поймать животных в силки, а затем убил их топором. Хозяйка убитых собак обратилась в правоохранительные органы, нападавший не отрицал свою вину.

«Да, я поступил жестоко, но постарался все закончить быстро, чтобы животные не мучились. У меня не было другого выбора», — объяснил мужчина.

Причастность собак к смерти мертвого животного не была доказана. Мужчине назначили штраф в размере 20 базовых величин (около 19 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что в башкирском Салавате собака скончалась после того, как ее изнасиловал зоофил.