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Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ заявил об угрозе жизни

Mirror: сбежавший из Латвии в Великобританию экс-сотрудник КГБ получил письмо с угрозой жизни

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Сбежавшим из Латвии в Великобританию экс-сотрудником КГБ Борисом Карпичковым было получено письмо с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел. В связи с этим полиция Соединенного Королевства проводит расследование, сообщает газета Mirror.

По информации издания, до распада СССР Карпичков работал на КГБ. Он занимался разведывательными операциями за границей. После 1991 года мужчину перевели в ФСБ России, где он работал в контрразведке. В 1990-е годы его отправили в Латвию в качестве двойного агента. В 1998 году Карпичков переехал в Британию. Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом. Россиянина обвиняют в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. В 2020 году британский суд отказался удовлетворить указанное требование, так как судья посчитал, что жизни перебежчика могла грозить опасность.

Как заявил изданию сам Карпичков, ему поступили семь сообщений с угрозами с тех пор, как в 2019 году британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало латвийским властям его личные данные.

«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути», — пишет газета.

Карпичков указал, что это послание было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Спустя непродолжительное время после того, как бывший сотрудник спецслужб открыл конверт, он заболел, у него наблюдались похожие на грипп симптомы.

По данным издания, одно из писем, отправленных Карпичкову, было подписано псевдонимом. Мужчина якобы использовал его, когда работал на Россию в Латвии.

В материале также присутствует выдержка из юридического документа за подписью судьи Ванессы Барайтсер, которая рассматривала дело об экстрадиции в Латвию в 2020 году. Она заявляла о наличии доказательств, подтверждающих утверждения Карпичкова о том, что у него есть «опасные враги в России, которые хотели бы, чтобы он замолчал».

Ранее британская полиция назвала третьего подозреваемого в «деле Скрипалей» россиянина, якобы действовавшего под псевдонимом Сергей Федотов. По версии полиции, в гостинице, где он жил, не обнаружили следов нервно-паралитического вещества «Новичок», однако были найдены некие доказательства того, что россиянин неоднократно встречался с двумя другими подозреваемыми, Александром Петровым и Русланом Бошировым в Лондоне. В посольстве России в Великобритании сочли это заявление смехотворным.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери.

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