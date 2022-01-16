Ученые спрогнозировали ежедневный прирост пациентов с COVID-19 в России на 65 тыс.

В России создали математическую модель, посредством которой можно подсчитывать ежедневный и общий прирост заболевших коронавирусом, сообщил РИА «Новости» руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (ЦИЛ СПбГУ) Виктор Захаров.

Модель получила название CIR: англ. «Confirmed cases, Infected, Removed» — «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» (выздоровевшие или скончавшиеся).

«Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тыс. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек», — объяснил Захаров.

По его словам, количество единовременно болеющих коронавирусом к 1 февраля достигнет 1 млн человек, а в настоящее время оно превышает 623,5 тыс. случаев.

«Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тыс., а число активных случаев болезни достигнет уровня 1 млн 800 тыс. После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать», — сказал ученый.

За минувшие сутки в России выявили еще 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 22 731 человек, зафиксировано 686 летальных исходов.