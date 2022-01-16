Гастроэнтеролог назвал блюдо, наносящее двойной удар по сердцу и поджелудочной

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что употребление бутербродов с маслом и сыром может отрицательно сказаться на состоянии сердца и поджелудочной. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Отказаться от бутерброда – больно для души. Согласиться – больно для сердца или поджелудочной. Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день», — написал Вялов.

Он отметил, что жир, особенно животного происхождения, является самым калорийным, вредным, но питательным элементом. В жирных продуктах много холестерина и триглицеринов. По словам врача, если человек за один присест съедает много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы.

По словам врача, не обязательно отказываться от бутербродов с маслом совсем, просто необходимо уменьшить количество употребляемого блюда.

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