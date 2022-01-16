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В Башкирии скончалась собака, изнасилованная зоофилом

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Дворовая собака Жуля скончалась в ветеринарной клинике башкирского Салавата после изнасилования местным жителем, сообщил «Мой Башкортостан».

Животное обнаружили в подъезде дома №4 по улице Бочкарева. Собака была без сознания, у нее зафиксировали разрыв половых органов, ей оказали помощь и принесли ветеринарам, но медики не смогли спасти животное.

Как рассказало издание, жители обратились в полицию с заявлением о зоофилии. На камеры наблюдения попал мужчина, который занес собаку в подъезд. С его слов, животное попало под машину, а он, в свою очередь, занес его в дом. Пользователи социальных сетей усомнились в этом. А по словам местных активистов, за последнее время это уже второй случай: около месяца назад они занимались лечением изнасилованной собаки.

«Только где она все это время была? И почему травмы сильно отличаются от тех, которые могли быть от удара машины? Нам нужно сделать анализ мазка, он есть! Нет лаборатории, которая это сделает, потому что это животное, а не человек. Давайте ждать, когда он изнасилует чью-то дочь», — сказал один из пользователей.

Региональное МВД проводит проверку по факту смерти собаки.

Ранее стало известно, что в Великобритании педофил пытался побороть «влечение к детям» посредством зоофилии с лошадьми и собаками.

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