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В Новосибирске создали новую тест-систему для определения «омикрона»

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Maxim Shemetov/Reuters

В Новосибирске ученые разработали тест-систему, способную выявлять штамм «омикрон» и другие варианты коронавируса, об этом ТАСС рассказал директор компании «Современные лабораторные технологии», молекулярный биолог Евгений Печковский.

«Новый тест — так называемый мультиплекс. Система проверяет один образец сразу по двум каналам: по одному мы выявляем, есть ли генетический материал коронавируса, по другому — соответствует ли он штамму «омикрон». Исследование занимает 1 час 25 минут», — объяснил специалист.

По его словам, чтобы определить этот штамм, исследователи добавили в уже существующую тест-систему дополнительный фермент и новые зонды, выявляющие 3 из 10 уникальных для «омикрона» мутаций.

Из-за этого увеличилась стоимость разработки — она на 20-30% дороже, чем простой тест на коронавирус. Однако, как отметил директор «Современных лабораторных технологий», новая тест-система должна быть дешевле аналогичного изделия от ФМБА, которого пока еще нет в массовом производстве.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.

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