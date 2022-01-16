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Число заболевших COVID-19 выросло в России на 29 230

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Александр Патрин/РИА «Новости»

За минувшие сутки в России выявили еще 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщает в Telegram оперштаб Москвы.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве (6480), Санкт-Петербурге (3958) и Московской области (3147), в пятерке лидеров по суточной заболеваемости оказались также Нижегородская область (740) и Краснодарский край (655). Меньше всего заразившихся за сутки выявлено в Ненецком (6) и Чукотском автономном округе (3).

За сутки в России полностью выздоровел 22 731 человек, зафиксировано 686 летальных исходов.

Всего число заболевших COVID-19 в стране достигло 10 803 534, зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровели 9 858 615 пациентов.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершиться благодаря «омикрону». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.

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Коронавирус 2019-nCoV
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