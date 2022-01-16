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В Москве обнаружили птицу, принесшую людям огонь

В Жулебинском лесопарке обнаружили горихвостку-чернушку

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Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты Мосприроды заявили, что в природном заказнике «Жулебинский» заметили горихвостку-чернушку. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«По размеру она чуть меньше воробья, тело у нее темное, а хвост окрашен в ржавчато-оранжевый, словно огненный цвет. Согласно сюжету древней сказки, маленькая и трудолюбивая птица принесла на хвосте замерзающим людям огонь», — говорится в публикации.

Там отмечается, что горихвостка-чернушка является очень подвижной и шумной птицей.
В публикации отмечается, что еще в середине прошлого века чернушки обитали только высоко в горах на Кавказе и Алтае, устраивая гнезда на скалах и камнях. Позднее они заселили самые западные области России и постепенно переместились на восток.

На сайте мэра и правительства Москвы подчеркнули, что сородич горихвостки-чернушки – горихвостка обыкновенная, занесена в Красную книгу столицы под второй категорией редкости.

Ранее на западе Москвы жители заметили краснокнижного ястреба. Он отдыхал на детской площадке возле жилого дома.

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