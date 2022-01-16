Талибы* применили слезоточивый газ против женщин в Кабуле

Сторонники пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещена в России) применили слезоточивый газ против участниц акции протеста в Кабуле, сообщает афганское агентство Aamaj News в Twitter.

По информации источника, афганские женщины вышли на акцию протеста, требуя обеспечения своих законных прав, и для разгона манифестанток талибы применили слезоточивый газ.

После прихода к власти в Афганистане представители «Талибана» ввели ряд ограничений в отношении женщин. Так, они ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него создали министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Также талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве афганских провинций, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин. Также стало известно, что талибы запретили лечить женщин без сопровождения мужчин.