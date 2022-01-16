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Гинцбург рассказал, как будет использоваться назальная вакцина от COVID-19

Гинцбург: для бустера будет достаточно одного компонента назальной вакцины от COVID-19

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной, но если она будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Назальная вакцина двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он.

Ранее Гинцбург объявил о начале клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител.

По его словам, испытания займут от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны.

До этого член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершиться благодаря «омикрону». По его словам, новый штамм коронавируса можно назвать «кульминацией». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.

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