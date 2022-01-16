Британские антипрививочники могут перейти к насилию

Спецслужбы Великобритании опасаются, что противники вакцинации против COVID-19 могут перейти к насильственным действиям. Об этом пишет издание The Observer со ссылкой на источники.

Подразделение МВД по безопасности и борьбе с терроризмом и министерский отдел по борьбе с дезинформацией следит за деятельностью антипрививочников в социальных сетях. По их данным, некоторые антиваксеры начали формировать «экстремистские группировки», которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

«Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра [Бориса Джонсона] напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше», — рассказал источник издания.

По информации газеты, организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки «военного характера», готовясь к «войне с коронавирусной политикой правительства». Издание также пишет об организации Veterans 4 Freedom, которая обсуждает возможность «насильственного бунта» против центров вакцинации.

Ранее немецкая политика отчиталась о проведении рейдов у активистов антипрививочного движения, которым должны быть предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства премьер-министра региона Михаэля Кречмера.