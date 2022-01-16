Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы 04:08
В Испании прервали матч из-за того, что в игрока с трибуны бросили палку 04:02
Захвативший заложников в техасской синагоге освободил одного человека 03:52
Орлов о «Спартаке»: в этом клубе вечный косметический ремонт 03:42
Гинцбург рассказал, как будет использоваться назальная вакцина от COVID-19 03:37
Российский биатлонист объяснил, почему спутал палки перед стартом эстафеты 03:21
В Обнинске парень сделал сальто и умер, не дождавшись помощи врачей 03:17
Врач объяснил, почему у заболевших коронавирусом появляются синяки 03:07
Тарасова считает неправильными оценки Смолкина и Дэвис 03:00
В Сочи туристка пинала автомобили на стоянке из-за плохого настроения 02:40

Британские антипрививочники могут перейти к насилию

СМИ: британские спецслужбы предупредили о радикализации антипрививочников

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Спецслужбы Великобритании опасаются, что противники вакцинации против COVID-19 могут перейти к насильственным действиям. Об этом пишет издание The Observer со ссылкой на источники.

Подразделение МВД по безопасности и борьбе с терроризмом и министерский отдел по борьбе с дезинформацией следит за деятельностью антипрививочников в социальных сетях. По их данным, некоторые антиваксеры начали формировать «экстремистские группировки», которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

«Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра [Бориса Джонсона] напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше», — рассказал источник издания.

По информации газеты, организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки «военного характера», готовясь к «войне с коронавирусной политикой правительства». Издание также пишет об организации Veterans 4 Freedom, которая обсуждает возможность «насильственного бунта» против центров вакцинации.

Ранее немецкая политика отчиталась о проведении рейдов у активистов антипрививочного движения, которым должны быть предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства премьер-министра региона Михаэля Кречмера.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть