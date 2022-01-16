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В Сочи туристка пинала автомобили на стоянке из-за плохого настроения

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Сочи полиция разыскивает 33-летнюю туристку из Иркутской области, которая испортила не менее 20 припаркованных автомобилей в городе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД по городу Сочи.

«Началась проверка по факту хулиганства туристки в Сочи», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина поздно вечером пинает припаркованные на стоянке автомобили, напевая «Гну свою линию». Видео снимал мужчина, который при этом уговаривал женщину прекратить хулиганить, но она в ответ только жаловалась на жизнь.

Ранее в белорусском городе Сморгонь 23-летний местный житель набросился на светодиодную декоративную фигуру в форме снеговика.

Отмечается, что пока молодой человек ломал фигуру, сторож районного исполкома нажала «тревожную кнопку», после чего на место прибыли сотрудники милиции и Департамента охраны. Дебошир попытался скрыться, однако его задержали и доставили в отделение милиции. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» уголовного кодекса Белоруссии.

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