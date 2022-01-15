Дрифт «Камаза» в Казани попал на видео

Водитель «Камаза» устроил дрифт возле Речного порта в Казани, чем нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На видео инцидента видно, что водитель выписывает «восьмерки» на дороге. По данным радиостанции, им уже заинтересовались

В декабре прошлого года в Кемеровской области водитель автомобиля «ВАЗ-2106» решил продемонстрировать мастерство дрифта и выехал прямо навстречу полицейской машине. Полицейский вызвал на место сотрудников ГИБДД, которые установили, что у 20-летнего автомобилиста нет прав на управление транспортным средством. Также выяснилось, что полтора года назад он уже привлекался за аналогичное правонарушение. Общая сумма штрафа может составить для него до 15 тысяч рублей. Машина отправилась на спецстоянку.

В том же месяце в Санкт-Петербурге блогерша устроила опасный заезд по улицам города за рулем Mercedes-Benz C-Class и опубликовала запись в своем Instagram. Во время одного из маневров она едва не устроила ДТП. На одной из улиц Петербурга во время поворота налево Mercedes девушки потерял сцепление с обледеневшей дорогой. Машину повело на встречную полосу, на которой находились другие автомобили. Сообщалось, что за ее машиной зарегистрировано пять ДТП.

До этого в Иркутске любитель дрифта показывал трюки между пешеходами и припаркованными авто, а когда на место приехала полиция, попытался скрыться. Он влетел в ограждение на мосту и едва не сорвался с многометровой высоты. От удара автомобиль перевернуло, водитель скончался от полученных травм на месте.