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Вирусолог Ларичев спрогнозировал число заражений COVID-19 в России на уровне Европы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заболевших коронавирусом в России будет еще больше, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог Виктор Ларичев.

15 января в РФ зафиксировали максимальное число инфицированных с декабря 2021 года — 27 179 случаев. 19 декабря прошлого года было выявлено 27 967 заболевших.

«Я думаю, у нас такой же, как в Европе, будет потолок. Я думаю, что мы ничем не отличаемся. Мы точно так же прививаемся, как европейцы или американцы. Очевидно, что у нас будет то же самое. Мы еще в начале подъема», — сказал он.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19, причиной этому станет быстрое распространение штамма «омикрон». Он отметил, что в России количество случаев заражения от «омикрона» точно перевалит за 100 тысяч в день. При этом заболеваемость коронавирусом будет расти в полтора-два раза каждый день.

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Коронавирус 2019-nCoV
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