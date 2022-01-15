Эксперт рассказал, приводит ли «омикрон» к воспалению легких

Новый штамм коронавируса «омикрон» не прогрессирует до воспаления легких в отличие от других штаммов. Об этом в эфире «Радио России» рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков.

По словам эксперта, заразность «омикрона» выросла, но это можно считать хорошей новостью, так как снизилась патогенность и летальность вируса.

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — рассказал Чумаков.

При этом вирусолог подчеркнул, что новый штамм «омикрон» в большей степени затрагивает молодых людей, болезнь у них протекает гораздо легче, чем у пожилых.

Ранее Чумаков перечислил основные симптомы «омикрона».

В России новый штамм впервые выявили 6 декабря у двух человек, вернувшихся из ЮАР. К 17 декабря число зараженных выросло до 25. Их зарегистрировали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Минздрав России 25 декабря сообщил, что в стране появились первые незавозные случаи заражения «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря сказала, что количество заболевших «омикроном» в России увеличилось до 103.