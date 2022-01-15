Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Порошенко запланировал новый визит в Брюссель 16:02
Губерниев об увольнении Шевченко из «Дженоа»: не разобрался... 16:02
На Украине заявили, что предоставленные США $200 млн не решат основные проблемы Киева 15:58
BI: Россия легко расправится с американскими штурмовиками А-10 в случае войны 15:54
В Казахстане пояснили отставки близких к Назарбаеву людей 15:52
Стало известно, когда будет назван состав сборной России по фигурному катанию... 15:49
Украинские военные получат оружие в рамках плана на «непредсказуемый случай» 15:24
Обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате фотограф поставил новое условие 15:23
«Дженоа» уволила главного тренера Шевченко 15:18
Обвиненный в педофилии принц Эндрю находится на грани разорения 15:10

Малышева назвала популярный напиток, снижающий риск рака почек

Телеведущая Малышева: кофе снижает риск рака почек на 16%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала популярный напиток, который снижает риск развития рака почки.

По ее словам, от заболевания может защитить регулярное употребление кофе. Ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин добавил, что недавнее исследование американских ученых выявило, что у людей, которые пьют три-четыре чашки кофе в день, риск заболеть раком почки ниже на 16%, чем у тех, кто вообще не употребляет этот напиток.

Малышева также рассказала, что кофе является «прекрасным напитком», который снижает артериальное давление и в целом продлевает жизнь. Однако пациентам с онкологическими заболеваниями ведущие порекомендовали прежде всего обращаться к специалистам.

Ранее британские медики назвали продукт, убивающий раковые клетки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть