Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Терапевт назвала витамин, замедляющий старение 09:57
В Казахстане уволили вице-министра, грозившего лишить Европу нефти 09:56
Слуцкая в ужасе от информации об участии небинарного спортсмена на Олимпиаде 09:44
В полиции рассказали подробности о гибели россиянки в Казахстане 09:40
Четыре взрослых и ребенок пострадали при ДТП с автобусом в Москве 09:35
Названы претензии, предъявляемые австралийскими властями Джоковичу 09:24
Врач рассказала, как «омикрон» проявляется у детей 09:19
Василевский считает, что Овечкин – самый опасный игрок в НХЛ 09:05
Ученые из США нашли мощные антитела, нейтрализующие «омикрон» и... 09:03
Самолеты с российскими миротворцами покинули Казахстан 08:58

Омское ритуальное агентство предложило запускать салюты с прахом усопших

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Омская ритуальная компания «Наследие» предложило взрывать салюты с находящимся в петардах прахом усопших, сообщает Life.

По словам менеджера компании Алены Алексеевой, родственники умерших часто спрашивают сотрудников ритуального агентства, где можно развеять прах усопшего, и требуют «что-то такое креативное и интересное» на замену «банальным идеям», «чтобы не было так сильно печально и грустно» в день прощания. Тогда сотрудники ритуального бюро и предложили идею с салютами.

В настоящее время компания занимается анализом реакций на подобный вид похоронных услуг. В бюро отметили, что не видят в такой церемонии «ничего такого».

«Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике», — заявила менеджер.

Собеседница подчеркнула, что такая идея на рынке ритуальных услуг появилась впервые, в то время как подобные предложения по запуску праха с салютом уже существуют в США, Испании и на Украине.

Ранее сообщалось, что умерших на Украине начали хоронить на огородах из-за коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть