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Вспышка COVID-19 началась в американской тюрьме, где содержится российский летчик

Американская тюрьма, где сидит Ярошенко, ввела «красный» уровень опасности из-за «омикрона»

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РИА «Новости»

Администрация тюрьмы города Данбери американского штата Коннектикут, в которой содержится российский летчик Константин Ярошенко, объявила о введении «красного» (наивысшего) уровня эпидемиологической опасности из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Викторию.

«В тюрьме введен «красный» уровень опасности. Константин говорит, что очень много заболевших этой новой версией коронавируса (штаммом «омикрон» — прим. ТАСС). Заключенные сидят в камерах, их никуда не выпускают. Медицинскую помощь должным образом не оказывают», — рассказала она, уточнив, что уровне всего три: «зеленый», «желтый» и «красный».

Она отметила, что перед «красным» уровнем опасности в тюрьме действовал «желтый», когда заключенным разрешали есть в столовой. Сейчас еду приносят в камеры. Кроме того, отменены прогулки во дворе.

Виктория добавила, что Константин чувствует себя хорошо. Однако, по ее словам, тюрьма подорвала здоровье мужа — на свежем воздухе не бывает месяцами.

Ранее посольство России в Вашингтоне в ответ на призыв руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса освободить двух осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида напомнило о содержащихся в американских тюрьмах гражданах РФ Константина Ярошенко, Виктора Бута и Романа Селезнева.

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