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Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене

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На вступительных экзаменах в Токийском университете абитуриент достал нож и ранил троих человек. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Инцидент произошел в понедельник, 15 января в кампусе Хонго. В экзамене принимали участие 3,7 выпускников школ.

Испытание началось в 9.30 (3.30 по московскому времени). В какой-то момент один из абитуриентов вытащил нож и напал на окружающих. Пострадали 70-летний мужчина, юноша и девушка, их госпитализировали.

Нарушителя задержали полицейские, против него возбуждено дело о покушении на убийство.

Ранее в общежитии Хабаровского педагогического колледжа 17-летний воспитанник школы-интерната напал с ножом на сверстника. По данным краевого управления Следственного комитета, пострадавшего подростка уже прооперировали, против нападавшего возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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