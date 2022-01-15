На юге Турции погибла в ДТП россиянка

В городе Аланья на юге Турции мотоцикл, которым управляла российская гражданка, врезался в грузовик, женщина погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.

«Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции», — рассказали в консульстве.

Первыми о смертельной аварии сообщили турецкие СМИ. По данным журналистов, в настоящее время проводится проверка произошедшего, водителя грузовика задержали.

Ранее ДТП с участием россиян произошло в Египте. Авария случилась в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с травмами легкой и средней тяжести.

До этого девять российских туристов пострадали в результате ДТП в турецкой Анталье. Водитель автобуса, на котором ехали россияне, не справился с управлением — выехал на встречную полосу и перевернулся.