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Минюст вновь расширил список иноагентов

Минюст внес два новых юрлица в список иностранных агентов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов два юрлица, сообщается на сайте ведомства.

Новые иноагенты — ООО «Данное сообщение» и ООО «Номер семьдесят семь».

Эти юрлица созданы журналистами, которых ранее признали иностранными агентами. «Номер семьдесят семь» принадлежит журналисту русской службы «Би-Би-Си» Андрею Захарову, а «Данное сообщение» — сотруднице «Idel.Реалии» Регине Хисамовой и ее коллеге Регине Гималовой.

Таким образом, список иноагентов за все время существования реестра достиг 113.

30 декабря Минюст РФ обнародовало дополнение к реестру СМИ-иноагентов. Список пополнился восемью именами.

Уточняется, что «решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти». В ведомстве убеждены, что «указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

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