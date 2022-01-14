Минюст вновь расширил список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов два юрлица, сообщается на сайте ведомства.

Новые иноагенты — ООО «Данное сообщение» и ООО «Номер семьдесят семь».

Эти юрлица созданы журналистами, которых ранее признали иностранными агентами. «Номер семьдесят семь» принадлежит журналисту русской службы «Би-Би-Си» Андрею Захарову, а «Данное сообщение» — сотруднице «Idel.Реалии» Регине Хисамовой и ее коллеге Регине Гималовой.

Таким образом, список иноагентов за все время существования реестра достиг 113.

30 декабря Минюст РФ обнародовало дополнение к реестру СМИ-иноагентов. Список пополнился восемью именами.

Уточняется, что «решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти». В ведомстве убеждены, что «указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».