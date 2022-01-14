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Стало известно об обиде ушедшего в отставку заместителя Набиуллиной

Первый зампредседателя ЦБ Швецов уволился после неудачного высказывания о пенсиях

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов принял решение покинуть должность после того, как коллеги не поддержали его из-за высказывания о пенсиях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник.

«Ему тогда сильно прилетело, запретили общаться с прессой до Нового года», — рассказал источник.

По его словам, в банке были удивлены, когда Швецов объявил об уходе.

Ранее Швецов заявил, что действующим пенсионерам помогать поздно, а россиян необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение достойной пенсии граждан — это один из приоритетов государства. По ее словам, большая часть тех, кто уже вышел на пенсию, не имели возможности делать накопления на старость. Она выразила сожаление в связи с неудачной формулировкой своего подчиненного.

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