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Сеть ресторанов в Британии заменила официантов на роботов-котов

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Сеть китайских ресторанов в Британии заменила живых официантов на роботов-котов, пишет Daily Mail. К таким мерам руководителям пришлось прийти из-за нехватки кадров, вызванной пандемией коронавируса.

Роботы получили название BellaBot, они стоят £14500. По словам рестораторов, это дешевле, чем нанимать живого официанта с минимальной зарплатой. Клиенты могут воспользоваться роботом с помощью специального приложения.

«У нас были посетители, которые снимали с BellaBot видео для TikToK. Больше всего эти роботы нравятся детям», — рассказал представитель ресторана Дэвид Рамсден.

Кроме того, пока роботизированные официанты обслуживают гостей, у сотрудников ресторана появляется больше времени для живого общения с клиентами — BellaBot может работать с четырьмя столами одновременно.

«Сейчас это действительно своевременное и хорошее краткосрочное решение кадровой проблемы, но скоро это станет распространенным явлением», — добавил Дэвид.

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