Все счета соратников Навального Волкова и Жданова будут заморожены

Бывший гендиректор ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Иван Жданов и экс-глава «Штабов Навального» (организация запрещена в России) Леонид Волков больше не смогут заниматься в России финансовой деятельностью и пользоваться банковскими услугами. Об этом телеканалу RT рассказал юрист Илья Ремесло.

«Теперь все счета этих лиц будут заморожены... То есть это будет полная заморозка всех активов», — пояснил юрист.

Он добавил, что сейчас Волков и Жданов находятся за границей, однако могут оспорить судебное решение о внесении в список экстремистов.

Накануне Волков и Жданов были включены в перечень террористов и экстремистов.

В июне прошлого года ФБК и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими организациями, их деятельность была ликвидирована. В августе решение суда вступило в силу, апелляция защиты организаций была отклонена. Минюст включил их в списки запрещенных организаций. Кроме того Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Навальным, его соратниками и их организациями.

В сентябре Волкова объявили в розыск в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела. Уголовное дело было также возбуждено в отношении Жданова. Поводом для этого стал ролик, на котором они призвали своих сторонников присылать средства в поддержку запрещенных организаций.