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В Госдуме опровергли слова депутата Иванова о возможности введения платной вакцинации

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В комитете Госдумы по охране здоровья не рассматривается вариант введения платной первой прививки от коронавируса для тех, кто еще не вакцинировался. Так в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Леонид Огуль прокомментировал заявление своего однопартийца, депутата Максима Иванова.

«У нас этот вопрос не рассматривается. Вакцина должна быть бесплатной и безопасной. Это самое важное», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил, что первая вакцина от коронавируса может стать платной для граждан, которые не привились от коронавируса. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что вопрос платной вакцинации окончательно не решен, но «рассматривается как вариант».

«Вакцинация у нас бесплатная, сейчас идет ревакцинация, [вакцинация] тех, кто имел противопоказания или кто болел. После какого-то времени рассматривается как вариант — я не говорю, что вопрос уже решен — с какого-то срока ввести вакцинацию эту платную. Если ты не хочешь ставить прививку, то можешь не ставить, но если у тебя придет желание поставить эту прививку, то с какого-то момента — с 1-го июня или с 1-го марта — ты сможешь ее поставить, но уже за деньги. На сегодняшний момент все это остается бесплатным, сроки обговариваются пока. То есть как вариант рассматривается. Для остальных, кто привился, все то же самое останется. Ревакцинация и прочее — все это бесплатно», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС , что бесплатную вакцинацию от ковида в стране отменять не планируют.

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