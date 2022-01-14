Мужчина сжег банк после того, как ему отказали в займе

В индийском штате Карнатака мужчина сжег банк после того, как ему отказали в выдаче кредита. Об этом сообщает портал Mint.

По информации издания, в один из будних дней неназванный гражданин Индии обратился в банк с просьбой о займе, однако ему было отказано. Тогда в воскресенье он снова вернулся к зданию банка, облил его несколькими канистрами бензина, после чего поджег постройку.

Пожар заметили находившиеся поблизости местные жители, вызвавшие пожарных и полицию.

Отмечается, что мужчина был арестован. В настоящий момент ведется определение ущерба, нанесенного финансовой организации.

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