Нур-Султану могут вернуть прежнее название

В Республике Казахстан начался сбор подписей за возвращение столице Казахстана прежнего названия – Астана, сообщает Казахское телеграфное агентство.

В тексте петиции говорится о том, что переименование Астаны в 2019 году было негативно воспринято в обществе, и сами жители в быту используют прежнее название города.

Также активисты потребовали городские органы местного управления дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость» Казахстана. Так, к примеру, они попросили переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.

Ранее СМИ предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он не дал ни одного заявления по ситуации в стране. Позднее стало известно, что Казахстан он не покидал. Его младшая дочь Алия прокомментировала последние события в республике.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности и остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.