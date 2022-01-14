Россиян предупредили об изменении веса при коронавирусе

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин заявил, что коронавирусная инфекция может спровоцировать как потерю, так и набор веса. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам врача, острая фаза любого инфекционного заболевания зачастую сопровождается потерей аппетита, и COVID-19 — не исключение.

«В случае, если вес снизился не на катастрофические показатели, то паниковать не нужно, следуется питаться (во время острой фазы болезни) простыми вещами в минимально возможном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — рассказал Потешкин.

Он отметил, что с другой стороны коронавирусная инфекция может приводить и к появлению лишних килограммов, продолжил он. Врач назвал два фактора, способных вызвать прибавку в весе при COVID-19.

По словам эндокринолога, интерес к жирной пище при коронавирусной инфекции обусловлен стремлением человека обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций.

Полное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит обычно за полгода, уточнил Потешкин.

Ранее коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии выяснили, что коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, и COVID-19 вызывает ее воспаление.