Убийцу Кеннеди отказались выпускать по УДО

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался выпустить из тюрьму убийцу сенатора Роберта Кеннеди, гражданина Иордании Сирхана Сирхана, который написал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает Reuters.

«Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди», — указано в сообщении пресс-службы губернатора.

Роберт Кеннеди, который также был генеральным прокурором Соединенных Штатов, был застрелен 5 июня 1968 года, спустя несколько мгновений после того, как стало известно о его победе на первичный выборах на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Ранее предполагалось, что Сирхан Сирхан выйдет на свободу после 53 лет в тюрьме.

Всего от рук убийц погибли четыре американских президента: Авраам Линкольн в 1865 году, Джеймс Гарфилд в 1881-м, Уильям Мак-Кинли в 1901-м и Кеннеди в 1963-м. Во второй половине XX века были совершены покушения на жизнь Гарри Трумэна, Джеральда Форда, Рональда Рейгана. Последний получил тяжелое ранение, но выжил – не в последнюю очередь благодаря везению, а также неплохой физической форме для 70-летнего мужчины: он вел активный образ жизни, в юности играл в американский футбол и затем много снимался в кино.