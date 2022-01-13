Уголовное дело возбудили после падения лифта в московском «Президент-отеле»

Следователи завели уголовное дело после падения лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК России по столице Юлию Иванову.

Она сообщила, что дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее стало известно, что жертвами падения лифта в «Президент-отеле» стали рабочие — граждане Армении. В момент случившегося они проводили ремонт лифтового оборудования. По предварительным данным, нарушение техники безопасности могло стать причиной инцидента.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что в лифте больше никого не было.

До этого сообщалось, что лифт с пассажиром сорвался в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», пролетев 13 этажей.