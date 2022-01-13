На Украине проверят телеканалы из-за русского языка в новогодних эфирах

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проводит проверку украинских телеканалов в связи с массовым использованием русского языка в новогодних эфирах, передает ТАСС со ссылкой на члена регулятора Максима Оноприенко. Он сделал соответствующее заявление в ходе заседания, которое прошло в онлайн-формате.

По словам Оноприенко, в Нацсовете «разочарованы и серьезно возмущены», что в эфирах украинских телеканалов в период новогодних праздников было «такое количество русскоговорящего наполнения».

«Хочу отметить, что это позиция не только Нацсовета, но и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы уже давно не получали», — сказал он, указав, что вещатели должны принять это во внимание.

Также представитель регулятора сообщил, что есть результаты мониторинга, устанавливаются основные нарушители.

«Нам нужно немного времени, чтобы все цифры свести, установить процентное соотношение в языковом наполнении, но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний», — заявил он.

Он добавил, что Нацсовет примет соответствующие меры.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк во время заседания заявила, что регулятор проведет беседы с менеджментом телеканалов, с целью выяснить, на каком основании они допускают большое число русскоязычных программ и фильмов в эфир.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в стране – одна из главных ошибок, которую допустил Киев.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.